36 घंटे में 150 किमी चलकर सरखेड़ा पहुंचा कूनो से भागा चीता, ग्रामीणों में दहशत

बताया जा रहा है कि, चीता सीसीबी-4 श्योपुर जिले के बॉर्डर पर स्थित कुरकुटा गांव के जंगल के रास्ते से मप्र- राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर नेशनल पार्क की सीमा से सीधे राजस्थान के कुरकुटी गांव की ओर आगे बढ़ गया था। शनिवार रात को वह राजस्थान के बारां जिले के दुआ गांव पहुंचा। यहां से सिलोरी, केदारकुई और खुशियारा होते हुए अजरोड़ा के जंगलों में जा पहुंचा। रविवार की शाम तक इसी क्षेत्र में उसका मूवमेंट रहा। इसके बाद रविवार रात को आगे बढक़र राजस्थान बॉर्डर से सटे नाहरगढ़ क्षेत्र के जंगल से होकर सोमवार सुबह सरखेड़ा गांव के आसपास सडक़ क्रॉस करते हुए देखा गया। इसके बाद आगे बढक़र दिनभर सरखेड़ा के जंगल में छिपकर बैठा रहा।