गुना में बगैर टिकिट पकड़ाए यात्री से टीटीई ने की मारपीट, कॉलर पकड़कर घसीटा

इंदौर की ओर जा रही कोटा-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगे के जनरल कोच में कुंभराज स्टेशन से संतोष नामक एक यात्री सवार हुआ था। उक्त यात्री के पास टिकिट नहीं था, तभी चेकिंग स्टॉफ टिकिट चेक करते हुए उक्त यात्री के पास पहुंचा तो वहां टिकिट नहीं होने को लेकर यात्री व चेकिंग स्टॉफ के बीच कहासुनी हो गई। इस पर टीटीई राम स्वरूप मीणा व मनमोहन मीणा ने उक्त यात्री के साथ झूमाझटकी कर दी। तभी ट्रेन चांचौड़ा- बीनागंज स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। चेकिंग स्टॉफ उक्त यात्री की कॉलर पकड़कर ट्रेन से नीचे खींच ले गया और उसके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि झूमाझटकी करते हुए उसे कॉलर पकड़कर खींचकर स्टेशन की ओर ले गए।