100 साल की उम्र में अपनों से बिछड़ी बुजुर्ग महिला, डायल-112 टीम ने सुरक्षित घर पहुंचाकर परिवार से मिलाया

Ratlam News : उम्र के 100 पड़ाव पार कर चुकी एक बुजुर्ग महिला जब अपनों से बिछड़कर अनजान रास्तों पर भटकने लगीं तो उनके लिए घर लौटना मुश्किल हो गया। उम्र के इस पड़ाव पर न रास्तों की पहचान थी और न ही अपनों तक पहुंचने का कोई सहारा। ऐसे में मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की डायल-112 टीम के जवान उनके लिए मददगार बनकर पहुंचे और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्हें सुरक्षित परिवार तक पहुंचाया।