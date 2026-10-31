एक चिंगारी से हो सकती थी बड़ी घटना… गुना में मकान में बन रही थी अवैध आतिशबाजी

31 अक्टूबर की शाम कैंट पुलिस को सूचना मिली थी कि कालापाठा निवासी शमीम बानो अपने घर में बेचने के लिए विस्फोटक सामग्री (पटाखों) का अवैध रूप से भंडारण कर रही है। रहवासी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री रखे होने की सूचना को गंभीरता से लेते पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घर में दबिश दी। घर में मौजूद महिला शमीम बानो पत्नी अजमेरी खान निवासी कालापाठा से पूछताछ कर मकान की तलाश ली। इसमें एक कमरे से छोटे-बड़े कुल 200 नग देशी पटाखे (आतिशबाजी) बरामद की गई। रहवासी क्षेत्र में इस प्रकार विस्फोटक सामग्री का भंडारण किए जाने से आगजनी व अन्य अप्रिय घटना का खतरा पैदा हो सकता था।