रतलाम के गुलाब चक्कर में कार्यक्रम करना अब नहीं होगा मुफ्त, हर आयोजन पर लगेगी फीस

कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था या व्यक्ति को आयोजन के दौरान परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। परिसर में लगे संसाधनों अथवा किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई आयोजक को स्वयं करनी होगी। इसके साथ ही बाहर से पेय और भोज्य पदार्थ लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आयोजकों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों को खाद्य एवं पेय सामग्री केवल परिसर में संचालित कैंटीन से ही लेनी होगी।परिषद ने यह भी निर्देशित किया है कि आयोजन के दौरान शासन और प्रशासन की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नई शुल्क नीति के लागू होने के बाद गुलाब चक्कर में कार्यक्रम आयोजित करने वालों को अब तारीख तय करने के साथ शुल्क, अनुमति और आयोजन से जुड़ी शर्तों का भी ध्यान रखना होगा।