Lord Vishnu : घने जंगलों में विराजे शेषशायी भगवान विष्णु, आस्था के साथ पर्यटन का अनमोल खजाना है मध्य प्रदेश का चतुर्भुज नाथ मंदिर

Lord Vishnu : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के घने जंगलों के बीच एक ऐसा प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां भगवान विष्णु के शेषशायी स्वरूप के दर्शन के साथ प्रकृति की शांति और सैकड़ों साल पुराने इतिहास की झलक भी देखने को मिलती है। गांधी सागर अभयारण्य के वनांचल में स्थित श्री चतुर्भुज नाथ मंदिर केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश में धार्मिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाओं से भरपूर एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल भी है।