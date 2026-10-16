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Lord Vishnu : घने जंगलों में विराजे शेषशायी भगवान विष्णु, आस्था के साथ पर्यटन का अनमोल खजाना है मध्य प्रदेश का चतुर्भुज नाथ मंदिर

Lord Vishnu : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर है। गांधी सागर अभयारण्य में यह मंदिर सैकड़ों साल पुरानी विरासत है। यहां बारहमासी जलधारा और 2500 से अधिक शैलचित्रों का अनूठा संगम है। इस बारे में पढ़िए आशीष पाठक की विशेष रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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आशीष पाठक

Oct 16, 2026

Lord Vishnu

मंदसौर जिले में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर (Photo: Patrika, Designed: ChatGpt)

Lord Vishnu : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के घने जंगलों के बीच एक ऐसा प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां भगवान विष्णु के शेषशायी स्वरूप के दर्शन के साथ प्रकृति की शांति और सैकड़ों साल पुराने इतिहास की झलक भी देखने को मिलती है। गांधी सागर अभयारण्य के वनांचल में स्थित श्री चतुर्भुज नाथ मंदिर केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश में धार्मिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाओं से भरपूर एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल भी है।

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