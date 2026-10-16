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Teledensity : राजस्थान में 6.92 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, लेकिन डिजिटल दौड़ में पीछे

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में टेलीडेंसिटी 85.49 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 95.07 प्रतिशत है। कनेक्शनों की संख्या बढ़ने के बावजूद राजस्थान दूरसंचार पहुंच के मामले में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। कर्नाटक, गुजरात और पंजाब जैसे राज्य बेहतर स्थिति में हैं, जबकि राजस्थान की टेलीडेंसिटी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अधिक है। इस बारे में भवनेश गुप्ता की खास रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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भवनेश गुप्ता

Oct 16, 2026

Mobile Connection

कनेक्शन बढ़ने के बावजूद राजस्थान डिजिटल में क्यों पिछड़ रहा है? (ChatGpt)

Teledensity : आपके मोबाइल में नेटवर्क है, इंटरनेट चल रहा है और ऑनलाइन भुगतान भी हो रहा है, लेकिन क्या राजस्थान में सभी लोगों तक दूरसंचार की पहुंच हो गई है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़े इस सवाल पर चौंका रहे हैं। राजस्थान में मोबाइल कनेक्शन की संख्या भले ही 6.92 करोड़ के पार हो गई है, लेकिन टेलीडेंसिटी राष्ट्रीय औसत से 9.58 प्रतिशत पीछे है।

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