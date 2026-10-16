Teledensity : राजस्थान में 6.92 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, लेकिन डिजिटल दौड़ में पीछे

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में टेलीडेंसिटी 85.49 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 95.07 प्रतिशत है। कनेक्शनों की संख्या बढ़ने के बावजूद राजस्थान दूरसंचार पहुंच के मामले में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। कर्नाटक, गुजरात और पंजाब जैसे राज्य बेहतर स्थिति में हैं, जबकि राजस्थान की टेलीडेंसिटी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अधिक है। इस बारे में भवनेश गुप्ता की खास रिपोर्ट पढ़िए।

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