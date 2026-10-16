Teledensity : राजस्थान में 6.92 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, लेकिन डिजिटल दौड़ में पीछे

कनेक्शन बढ़ने के बावजूद राजस्थान डिजिटल में क्यों पिछड़ रहा है? (ChatGpt)
Teledensity : आपके मोबाइल में नेटवर्क है, इंटरनेट चल रहा है और ऑनलाइन भुगतान भी हो रहा है, लेकिन क्या राजस्थान में सभी लोगों तक दूरसंचार की पहुंच हो गई है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़े इस सवाल पर चौंका रहे हैं। राजस्थान में मोबाइल कनेक्शन की संख्या भले ही 6.92 करोड़ के पार हो गई है, लेकिन टेलीडेंसिटी राष्ट्रीय औसत से 9.58 प्रतिशत पीछे है।
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