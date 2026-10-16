Democratic Fight : महलों वाली धरती ने देश को सिखाया सवाल पूछना, पढ़िए राजस्थान में लोकतांत्रिक लड़ाई के 7 किस्से

Democratic Fight : अगर कोई पूछे कि बापू के ग्राम स्वराज यानी पंचायतीराज की नींव देश में कहां पड़ी, सांसद-विधायक की तरह आमजन को सरकारी कागज़ दिखाने के हक़ की आवाज किस ज़मीन से उठी, किस एक ही राज्य से अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष, देश में मुख्य चुनाव आयुक्त, आरबीआई गवर्नर और देश की पहली महिला राष्ट्रपति तक निकले, जवाब एक ही है कभी रियासतों से पहचान रखने वाला राजस्थान। जेन-जी आंदोलन से भी इस राज्य का नाम अलग नहीं है।