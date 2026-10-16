16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Democratic Fight : महलों वाली धरती ने देश को सिखाया सवाल पूछना, पढ़िए राजस्थान में लोकतांत्रिक लड़ाई के 7 किस्से

Democratic Fight : राजस्थान से ही पंचायत से आरटीआई तक की शुरुआत हुई। अब जेन-जी आंदोलन की भी नींव भी इसी धरती पर पड़ी। आइए ऐसे राजस्थान के लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई के सात किस्सों के बारे में शैलेन्द्र अग्रवाल की खास रिपोर्ट पढ़कर जानते हैं।
6 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

शैलेन्द्र अग्रवाल

Oct 16, 2026

Democratic Fight in Rajasthan

राजस्थान ने लोकतांत्रिक लड़ाई में हर बार बढ़चढ़ कर योगदान दिया है। (ChatGpt)

Democratic Fight : अगर कोई पूछे कि बापू के ग्राम स्वराज यानी पंचायतीराज की नींव देश में कहां पड़ी, सांसद-विधायक की तरह आमजन को सरकारी कागज़ दिखाने के हक़ की आवाज किस ज़मीन से उठी, किस एक ही राज्य से अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष, देश में मुख्य चुनाव आयुक्त, आरबीआई गवर्नर और देश की पहली महिला राष्ट्रपति तक निकले, जवाब एक ही है कभी रियासतों से पहचान रखने वाला राजस्थान। जेन-जी आंदोलन से भी इस राज्य का नाम अलग नहीं है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Garba : उदयपुर में 49 वर्षों से चली आ रही अनोखी परंपरा, सिर्फ ढोलक की थाप पर होता है गरबा

Garba on Dholak Beats
Patrika Special News

Bhartrihari : 68 वर्षों से एक ही नाटक, एक की कहानी, हर रोज होता है मंचन

Raja Bhartrihari Play
Patrika Special News

Tribal University : जंगल, जमीन और जनजातीय जीवन बनेगा शोध का विषय, किताबों से आगे बढ़ेगा ज्ञान

Tribal University
Patrika Special News

Vintage Radio Collection: बीकानेर में एक घर ऐसा भी, जहां वक्त की सुइयां रेडियो पर ठहरी हुई हैं

Vintage Radio Collection
Patrika Special News

Tribal Story: बांसवाड़ा के इस आदिवासी इलाके में आज भी बनते हैं तीर-कमान, गोफण और गुलेल

Banswara Tribal
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.