Garba : उदयपुर में 49 वर्षों से चली आ रही अनोखी परंपरा, सिर्फ ढोलक की थाप पर होता है गरबा

Garba : जहां आज गरबा बड़े आयोजनों, डीजे और आधुनिक संगीत की धुनों के बीच खेला जाता है, वहीं सहस्त्र औदिच्य समाज का गरबा आज भी धर्म, आस्था और परंपरा की विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। ढोलक की थाप, सामूहिक भक्ति गीत और गरबा कलश की आराधना के साथ शुरू हुआ सफर 49 वर्षों से समाज की धार्मिक विरासत को सहेज रहा है। वर्ष 1978 में सहस्त्र औदिच्य धर्मशाला में समाज के युवाओं ने जिस परंपरा की शुरुआत की, वह आज भी नवरात्रि में उसी श्रद्धा और उत्साह से आगे बढ़ रही है। अगले साल आयोजन के 50 वर्ष पूरे होने पर समाज स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा।