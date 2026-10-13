Tribal University : जंगल, जमीन और जनजातीय जीवन बनेगा शोध का विषय, किताबों से आगे बढ़ेगा ज्ञान

Tribal University : आदिवासी समाज की पीढ़ियों की पुरानी समझ अब विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं और शोध परियोजनाओं तक पहुंचेगी। खेत से लेकर जंगल तक, पारंपरिक औषधीय ज्ञान से लेकर स्वास्थ्य की चुनौतियों को पढ़ाई और शोध का हिस्सा बनाने की तैयारी है। आंध्रप्रदेश के विजयनगरम जिले में 641 एकड़ में बन रहा आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर इसी नई सोच की जमीन तैयार कर रहा है। इस परिसर में आदिवासी समाज के ज्ञान को नई प्रयोगशाला मिलेगी।