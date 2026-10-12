Tribal Story: बांसवाड़ा के इस आदिवासी इलाके में आज भी बनते हैं तीर-कमान, गोफण और गुलेल

Tribal Story : राजस्थान के बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके में आज भी तीर और कमान बनाए जाते हैं। इस समाज को तीरगर समाज के नाम से पहचाना जाता है। इनके बनाए तीर और कमान से सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, नेता भी निशाना साधते हैं। रईस लोग घर की दीवारों पर इसे सजावट के तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। जितेंद्र पालीवाल अपनी खास रिपोर्ट में यह बता रहे हैं कि इन्हें सरकारी मदद की क्यों दरकार है।

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