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Mining Dues : खान विभाग के 3421 करोड़ कोर्ट में अटके, इनमें 804 करोड़ पर रोक नहीं फिर वसूली में सुस्ती

Mining Dues : राजस्थान के खान विभाग में 804 करोड़ रुपए की वसूली अटकने पर उच्च स्तर पर जवाब-तलब हुआ है। एसीएस ने बिना रोक वाले आठ मामलों में वसूली नहीं होने पर अल्टीमेटम देते हुए हर महीने प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इनमें हिंदुस्तान जिंक के दो मामलों में ही 668 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस बारे में पढ़िए सु​नील सिंह सिसोदिया की स्पेशल रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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सुनील सिंह सिसोदिया

Oct 09, 2026

Mining Dues

हिंदुस्तान जिंक के दो प्रकरणों में ही 668 करोड़ रुपए बकाया (ChatGpt)

Mining Dues : राजस्थान में खान विभाग को सालाना 9 से 10 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है, लेकिन न्यायालयीन मामलों में 3420.97 करोड़ रुपए का राजस्व अटक गया है। इनमें आठ मामले ऐसे हैं, जिनमें न्यायालय की कोई रोक नहीं होने के बावजूद 804.25 करोड़ रुपए की राशि नहीं वूसली जा रही। जबकि राज्य सरकार की फिलहाल वित्तीय स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है।

अब 804.25 करोड़ रुपए के बकाया राजस्व की जल्द वसूली को लेकर खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा को विभाग के निदेशक को पत्र लिखना पड़ा। 6 अक्टूबर को जारी निर्देश में संबंधित अधिकारियों को वसूली करने और हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इन आठ मामलों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दो प्रकरणों में ही 668 करोड़ रुपए की राशि बकाया का जिक्र है। सवाल है कि जब वसूली पर न्यायालय की रोक नहीं, तो कार्रवाई अब तक कहां अटकी रही, जिम्मेदार कौन।

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