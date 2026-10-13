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Patrika Special News

Vintage Radio Collection: बीकानेर में एक घर ऐसा भी, जहां वक्त की सुइयां रेडियो पर ठहरी हुई हैं

Radio Collection : पुरानी आवाजों का पता: दिनेश के संग्रह में दर्ज है रेडियो का बदलता इतिहास। मोबाइल और तेजी से बदलते तकनीक के दौर में भी दिनेश माथुर ने सहेज रखी हैं 1200 से ज्यादा रेडियो की यादें। उनके संग्रह में आजादी के आसपास के मॉडल से लेकर विदेशी रेडियो तक संग्रह में शामिल हैं। पढ़िए बृजेश सिंह की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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बृजेश सिंह

Oct 13, 2026

Vintage Radio Collection

बीकानेर में दिनेश माथुर के घर पुराने रेडियो का संग्रह (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)

Vintage Radio Collection : आज आवाजें मोबाइल की स्क्रीन से आती हैं। गाने सुनने हों, समाचार जानने हों या दुनिया की हलचल से जुड़ना हो, सब कुछ उंगलियों की एक हरकत पर मौजूद है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब घर के किसी कोने में रखा रेडियो पूरे परिवार को अपने आसपास बैठा लेता था। समाचार बुलेटिन हो या गीतों का कार्यक्रम, उसकी आवाज के साथ समय भी जैसे कुछ देर ठहर जाता था। बीकानेर के दिनेश माथुर ने इसी बीते दौर को अपने घर में सहेज रखा है। उनके पास 1200 से ज्यादा रेडियो हैं, जिनमें से हर एक अपने समय की तकनीक और यादों की अलग कहानी कहता है।

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