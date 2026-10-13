Vintage Radio Collection: बीकानेर में एक घर ऐसा भी, जहां वक्त की सुइयां रेडियो पर ठहरी हुई हैं

Vintage Radio Collection : आज आवाजें मोबाइल की स्क्रीन से आती हैं। गाने सुनने हों, समाचार जानने हों या दुनिया की हलचल से जुड़ना हो, सब कुछ उंगलियों की एक हरकत पर मौजूद है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब घर के किसी कोने में रखा रेडियो पूरे परिवार को अपने आसपास बैठा लेता था। समाचार बुलेटिन हो या गीतों का कार्यक्रम, उसकी आवाज के साथ समय भी जैसे कुछ देर ठहर जाता था। बीकानेर के दिनेश माथुर ने इसी बीते दौर को अपने घर में सहेज रखा है। उनके पास 1200 से ज्यादा रेडियो हैं, जिनमें से हर एक अपने समय की तकनीक और यादों की अलग कहानी कहता है।