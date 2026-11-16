रतलाम अस्पताल में 55 दिन की जंग के बाद नन्ही सांसों की जीत

जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह एवं सांस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की माताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य, उपचार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवजात और पांच वर्ष तक के बच्चों का निर्धारित समय पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। आवश्यक उपकरणों और संसाधनों के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि रेडक्रॉस सहित अन्य माध्यमों से व्यवस्था की जा सके। इस दौरान विकास प्राधिकरण अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, रोगी कल्याण समिति सदस्य हेमंत राहोरी, सीएमएचओ डॉ. किरण वाडीवा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।