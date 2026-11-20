किसी को शक न हो इसलिए महिलाओं और छोटे बच्चों को भी साथ रखते हैं। मौका मिलते ही स्टेज, कुर्सियों या परिवार के सदस्यों के पास रखे नकदी और गहनों से भरे बैग लेकर गायब हो जाते हैं। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में हर साल ऐसी वारदातें सामने आने के बावजूद कई मैरिज गार्डनों में सीसीटीवी कैमरे बंद रहते हैं। प्रवेश और निकास द्वार पर पर्याप्त सुरक्षा गार्ड भी नहीं होते। ऐसे में आयोजन स्थल पर आने वाले हर व्यक्ति की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।