इसमें प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक व अन्य जिले के प्रभारियों को फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस फैसले के बाद से इंदौर नगर की कोर कमेटी से पांच नेता बाहर हो गए, देखा जाए तो इससे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरोधी गुट को करारा झटका लगा है। हटने वालों में ग्वालियर के प्रभारी गोपीकृष्ण नेमा, बैतूल के प्रभारी सुदर्शन गुप्ता, खेल प्रकोष्ठ के संयोजक मानसिंह यादव, व्यापारी प्रकोष्ठ के धीरज खंडेलवाल और शिक्षक प्रकोष्ठ के महेश पालीवाल है। इन सारे नेताओं की विजयवर्गीय से पटरी नहीं बैठती है और प्रदेश भाजपा के महामंत्री गौरव रणदिवे के मददगार और साथ देने वालों में से है। विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी को भी कमेटी से बाहर करने का फैसला किया गया है, लेकिन इंदौर में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि पार्टी ने सभी नौ सीट जीती थी।