‘आरोपी का एनकाउंटर करो, घर पर बुलडोजर चलाओ’… विधायक की मौजूदगी में विदिशा की सड़क पर उतरे लोग

वहीं, प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस पर विदिशा एसडीएम मनीष जैन ने आश्वासन दिया कि, जल्द ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम मैं जमीन पर बैठकर लोगों की मांग सुनी। उनके आश्वासन के बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। दोपहर तक चले इस धरना प्रदर्शन को इस शर्त पर स्थगित किया गया कि, जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो फिर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा।