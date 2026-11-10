Vidisha Crime : रात 11 बजे कार्यक्रम में दिखी थी पत्नी, इसके बाद हो गई अचानक मौत, हुआ बड़ा खुलासा

Vidisha Wife Murder News : विदिशा के कागपुर के इस घर में मंगलवार सुबह भी सन्नाटा पसरा है। पूरे गांव में जहां गोवर्धन पूजा का उत्साह दिख रहा है वहीं घर में मातम है। सब कुछ ठीकठाक चल रहा था कि 31 अक्टूबर को बहू नीलम बेडनी की अचानक मौत हो गई। घरवाले इस सदमे से उबर भी नहीं सके थे कि नीलम की हत्या के आरोप में उसके पति नर्मदाप्रसाद उर्फ नब्बा अहिरवार को पुलिस ले गई। परिजन न तो दिवाली मना सके और न ही कोई अन्य त्योहार। नर्मदाप्रसाद के जेल जाने से उनकी चिंता और बढ़ गई है।