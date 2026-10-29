सांची आने वाले पर्यटकों को विदिशा तक लाने की तैयारी, जंगलों को सेंचुरी बनाने का काम शुरु

Vidisha News :मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जंगलों और वन्यजीवों को संरक्षण देने के लिए वन विभाग ने सेंच्युरी (वन्यजीव अभयारण्य) बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। सिरोंज विधायक और कलेक्टर के निर्देश पर वन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें लटेरी और सिरोंज के जंगलों के साथ शमशाबाद क्षेत्र के वन क्षेत्र को भी शामिल करने की योजना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करने, अवैध शिकार और जंगलों में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाने सख्ती बरती जाएगी।