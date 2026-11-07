विदिशा में एक क्विंटल से ज्यादा अवैध विस्फोटक सामग्री गंधक पोटाश जब्त

इससे पहले त्योंदा पुलिस ने 6 नवंबर को ग्राम रसूलपुर में पटाखा बाजार के पास कार्रवाई की। यहां एक लोडिंग ऑटो में बिक्री के लिए गंधक-पोटाश और गचकुंडियां रखी हुई थीं। पुलिस ने ऑटो की तलाशी लेकर 92.600 किलोग्राम गंधक-पोटाश और 85 गचकुंडियां जब्त कीं। मौके से प्यारे मियां निवासी रायसेन गेट, विदिशा और मननान निवासी इछावर, जिला सीहोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री का वैध लाइसेंस नहीं मिला। इस पर विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।