ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी ट्रांसफर के लिए नया नियम, ग्वालियर में नहीं मानें तो रुक जाएंगे RTO से जुड़े काम

Gwalior news: अब ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होगा। लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर परिवहन विभाग से जुड़े कई कामों में परेशानी आ सकती है। फिलहाल एमपी के ग्वालियर आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी), वाहन ट्रांसफर और लाइसेंस से जुड़े अन्य कामों के लिए भी मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जोर दिया जा रहा है।