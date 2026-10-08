पत्रिका पड़ताल: भोपाल में पटाखा बाजार में बड़ा खेल, मंजूरी से 25 गुना तक फैली दुकानें, रहना होगा सावधान

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में तमाम नियम, कानून, कायदों को ताक पर रखकर पटाखा कारोबारियों ने शहर के बीच में ही बारूद का ढेर लगा दिया है। सबसे चिंताजनक तो ये कि पटाखा कारोबारियों ने मंजूरी से 25 गुना ज्यादा दुकानों को फैला लिया है। यानी 25 गुना ज्यादा बारूद पटाखों के तौर पर लेकर ये बैठे हुए हैं। खास बात ये कि पटाखा बाजार की दुकानों में लैडयूज का भी खुला उल्लंघन रहा है। खसरा नंबर 15 की ये जमीन रिकॉर्ड में पीएसपी लैंडयूज में तय है, लेकिन यहां पटाखा बाजार जैसा खतरनाक कारोबार स्थापित कर दिया गया। जिला प्रशासन की रिपोर्ट इसकी तस्दीक कर रही है।