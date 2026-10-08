Bhopal Cyber crime: राकेश बनकर दोस्ती की, फिर 1 फोन कॉल ने तुड़वा दी FD, खाते से ठगे 6.45 लाख रुपए

बिजली मीटर की केवाईसी बदलने के नाम पर साइबर ठगों ने पहले महिला को फोन कर मकान और मीटर की जानकारी बताई, फिर उसके पति से संपर्क कर वाअसऐप पर एक एपीके फाइल भेजी। फाइल खोलने के बाद 12 रुपए भुगतान करने का विकल्प आया, लेकिन फरियादी ने कोई भुगतान नहीं किया। इसके बावजूद दो दिन बाद बैंक खाते से 1.94 लाख रुपए निकल गए। लुंबनी परिसर अंबेडकर नगर निवासी रूपसिंह राजपूत ने पुलिस को बताया कि 18 फरवरी को पत्नी उषा के मोबाइल पर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आया था। रूपसिंह ने एपीके फाइल खोली और बिना रुपए ट्रांसफर किए फोन बंद कर दिया। 24 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे उनके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 99 हजार रुपए अपने आप निकल गए। अगले दिन 95 हजार रुपए और कट गए।