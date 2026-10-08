Bhopal Property Expo: आज से शुरु होगा ‘प्रॉपर्टी एक्सपो’, प्लॉट बुकिंग पर एक प्लॉट फ्री, 15 लाख तक मिलेगा डिस्काउंट

Patrika Property Expo: एमपी के भोपाल शहर में पत्रिका का चार दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। एक्सपो का शुभारंभ सायं 6.30 बजे मंत्री कृष्णा गौर के हाथों से विधिवत गणपति पूजन के साथ होगा। मेले की पूरी तैयारी हो चुकी है। राजधानी के प्रतिष्ठित डेवलपर्स के स्टॉल सज चुके हैं। पूरी तरह से एयर कंडीशनर डोम में शहर के चारों दिशाओं की प्रॉपर्टी एक्सपो में बेहतरीन ऑफर्स के साथ ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय बिट्ठन मार्केट ग्राउंड पर लगने वाले इस मेले में ऑफर्स की बरसात होगी। डेवलपर्स अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट देने जा रहे हैं। इसमें एक प्लॉट की बुकिंग पर एक प्लॉट फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा 15 लाख रुपए तक के डिस्काउंट की घोषणा भी कर दी गई है। एक्सपो में दो दर्जन से अधिक स्टाल लगाए है।