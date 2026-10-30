इजराइल चुनाव: किसी को बहुमत नहीं, नेतन्याहू की पकड़ ढीली; जानिए भारत-पश्चिम एशिया पर क्या पड़ेगा असर

इससे पहले नवंबर 2025 में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग से जुड़े एक ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, यरूशलेम में नेतृत्व बदलने से भारत-इजराइल के दीर्घकालिक रक्षा व तकनीकी सौदों पर कोई आंच नहीं आएगी। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत वायु रक्षा, निगरानी प्रणाली, ड्रोन और सटीक हथियारों के लिए इजराइली तकनीक पर निर्भर है। इसके अलावा, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और I2U2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति के लिए क्षेत्र में शांति बेहद आवश्यक है। इजराइल के सामने सरकार गठन के साथ सुरक्षा चुनौतियां भी बनी हुई हैं। ईरान के साथ तनाव, गाजा का भविष्य, लेबनान की स्थिति और वेस्ट बैंक में जारी अशांति नई सरकार के लिए बड़े मुद्दे होंगे।