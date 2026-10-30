समारा में फिर गरजे यूक्रेनी ड्रोन: नोवोकुइबिशेव्स्क रिफाइनरी में भड़की आग, 2 हफ्ते की शांति टूटी

उन्होंने मॉस्को पर आरोप लगाया कि वह संघर्ष को कम करने और लड़ाई खत्म करने के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन का लगातार मिलना बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा, "रूस एक बार फिर दिखा रहा है कि संघर्ष को कम करने के प्रयासों के प्रति उसका असली रवैया क्या है। यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के हमारे अन्य साझेदार इस युद्ध को खत्म करने और लोगों की हत्याओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस का रुख कुछ और ही है।"