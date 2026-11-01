नेपाल में 20 दिन तक चट्टान और उफनती नदी के बीच फंसा रहा डॉग, दो नाविकों ने जान जोखिम में डालकर किया रेस्क्यू

काठमांडू। नेपाल के गोरखा जिले में एक 'सेती' नाम एक डॉग 20 दिनों तक ऊंची चट्टान और उफनती नदी के बीच जमीन के एक संकरे टुकड़े पर फंसा रहा। शुक्रवार शाम दो कयाकर्स (नाविकों) ने तेज बहाव और बारिश के बीच नदी पार कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे पहले, स्थानीय प्रशासन, पशु कल्याण समूहों और निवासियों ने डॉग को एयरलिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी।