वेनेजुएला के एक कारोबारी के साथ 50 मिलियन डॉलर का समझौता, अपनी पूर्व वकील पर बुरी तरह भड़के ट्रंप, क्या कहा?

आरोप है कि हब्बा ने अमेरिकी न्याय विभाग में काम करते हुए वेनेजुएला के एक कारोबारी परिवार के साथ करोड़ों डॉलर का समझौता किया था। इस खबर के सामने आने के बाद ट्रंप ने भी इसे गलत बताते हुए कहा है कि ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता।