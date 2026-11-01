एपस्टीन से जुड़े मामले में डोनाल्ड ट्रंप को झटका, कोर्ट ने हमेशा के लिए खारिज किया 10 अरब डॉलर का मानहानि केस

Donald Trump Defamation Case: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया इंडस्ट्री के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई में एक बड़ा झटका लगा है। फ्लोरिडा के मियामी में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूपर्ट मर्डोक और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ दायर 10 अरब डॉलर के मानहानि के मुकदमे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज डैरिन गेल्स ने इस मामले को विद प्रिज्युडिस खारिज किया है, जिसका मतलब है कि अब ट्रंप या उनकी कानूनी टीम उसी आधार पर दोबारा मुकदमा दायर नहीं कर सकती और न ही कोई संशोधित याचिका दाखिल कर सकती है।