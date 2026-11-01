यमन में तेल ठिकाने पर दो हवाई हमले, 3 नागरिक घायल, सऊदी गठबंधन पर आरोप

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)
Houthi Rebels: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच यमन के होदेदा प्रांत में एक तेल प्रतिष्ठान को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। हूती विद्रोहियों से जुड़े मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बाजिल जिले में दो हवाई हमले किए। इन हमलों में तीन नागरिक घायल हुए हैं। हालांकि, गठबंधन की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
यमन के पश्चिमी हिस्से में स्थित होदेदा प्रांत के बाजिल जिले में एक तेल प्रतिष्ठान पर दो बार हवाई हमला किए जाने की खबर है। हूती विद्रोही समूह से जुड़े टीवी चैनल अल मसिराह ने इसकी जानकारी दी है। चैनल के अनुसार, ये हमले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से किए गए। हालांकि, हमले में तेल प्रतिष्ठान को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
अल मसिराह टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों हवाई हमलों में कम से कम तीन नागरिक घायल हुए हैं। वहीं, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इन हमलों को लेकर तत्काल कोई बयान जारी नहीं किया है।
तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने अमेरिका और ईरान से अपना विवाद जल्द सुलझाने की अपील की है। उनका कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहने से दुनिया के कई देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण तेल और ऊर्जा की सप्लाई के साथ अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर भी असर पड़ रहा है।
अटलांटा में शनिवार को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान फिदान ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य होनी चाहिए। फिदान ने लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के आर्थिक नुकसान पर चिंता जताते हुए कहा, 'ये युद्ध अब जारी रखने लायक नहीं रह गए हैं।'
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