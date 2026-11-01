यमन में तेल ठिकाने पर दो हवाई हमले, 3 नागरिक घायल, सऊदी गठबंधन पर आरोप

अटलांटा में शनिवार को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान फिदान ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य होनी चाहिए। फिदान ने लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के आर्थिक नुकसान पर चिंता जताते हुए कहा, 'ये युद्ध अब जारी रखने लायक नहीं रह गए हैं।'