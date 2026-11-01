1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

गाजा पर इजराइली सेना का कहर: अल-मवासी और गाजा सिटी में ड्रोन हमलों से 8 फिलिस्तीनियों की मौत

Gaza Drone Strike: इजराइली सेना ने गाजा पट्टी में कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें कम से कम 8 फिलस्तीनियों की मौत हो गई। मानवीय सहायता क्षेत्र घोषित अल-मवासी में ड्रोन हमले से 5 और गाजा सिटी के ताज मॉल के पास हमले में बच्चों समेत अन्य लोगों की जान चली गई।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Updated: 1 Nov 2026, 5:14 PM IST

Israel west bank military operation

गाजा में हमलों के बाद बिल्डिंग का मलबा/ फाइल फोटो-IANS

Israel Gaza News: इजरायल द्वारा गाजा में किए गए ड्रोन स्ट्राइक में कम से कम 8 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। यह हमले दो अलग-अलग जगह पर किए गए। यह हमले दक्षिमी गाजा और उत्तरी गाजा में किए गए। दक्षिणी गाजा में 5 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा ने अपने मेडिल सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार की सुबह से ही पूरे युद्धग्रस्त इलाके में इजरायली सेना ने हमले कर दिए थे।

मानवीय सुरक्षित क्षेत्र में हुआ हमला

गाजा के अस्पताल सूत्रों ने बताया है कि रविवार की सुबह से ही पूरे इलाके में इजरायली सेना के हमलों में 8 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इसमें पहला हमला दक्षिण गाजा में खान यूनिस के पश्चिम में स्थित अल-मवासी में हुआ। यहां एक इजरायली ड्रोन हमले में 5 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अल-मवासी वहीं इलाका है, जिसे इजरायली सेना ने कुछ साल पहले मानवीय सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया था।

Antarctica Glacier Melting: अंटार्कटिका में बर्फ के बीच उभरी विशाल खोपड़ी! NASA की तस्वीरों ने खोली ग्लेशियरों की बदलती कहानी

ये भी पढ़ें
NASA Antarctic Skull Island, Antarctica Glacier Melting

ड्रोन हमले में मारे गए लोग

इसके अलावा उत्तरी गाजा में भी हमले हुए। गाजा शहर के रिमल इलाके में एक ड्रोन हमला किया गया। हमले में एक बच्चे समेत तीन फिलस्तीनियों की मौत हो गई। इस दौरान ताज मॉल के पास लोगों के जमावड़े को निशाना बनाया गया। यहां 3 मौत के बाद भी कुछ लोगों की हालत गंभीर हैं।

हजारों लोग बेघर हुए

इसके अलावा मक्बूजा वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में इजरायली सेना का सैन्य अभियान लगातार 10वें दिन जारी है। इस दौरान करीब 537 फिलस्तीनी परिवारों के 3,300 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

इस पूरे सैन्य अभियान से अनुमानित 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि प्रतिदिन 38 लाख डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और पर्यावरण सेवाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

गाजा में बनाया जा रहा निशाना

इससे पहले गाजा शहर में एक चलती गाड़ी पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी थी। इसमें सवार दो फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। तेल अल-हवा इलाके में यह हमला हुआ था। हमले के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई थी।

यमन में तेल ठिकाने पर दो हवाई हमले, 3 नागरिक घायल, सऊदी गठबंधन पर आरोप

ये भी पढ़ें
Houthi rebels fire at military camp in yemen

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

इजरायल-हमास युद्ध

Updated on:

1 Nov 2026, 5:14 PM IST

Published on:

Hindi News / World / गाजा पर इजराइली सेना का कहर: अल-मवासी और गाजा सिटी में ड्रोन हमलों से 8 फिलिस्तीनियों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

इजराइल की सियासत में पेच: क्या फिर होंगे चुनाव? राष्ट्रपति हर्जोग ने दिया गठबंधन का नया फॉर्मूला

Israel President Isaac Herzog
विदेश

ईरान का ब्रिटेन पर बड़ा पलटवार: रॉयल नेवी, एयर फोर्स आतंकी संगठन घोषित, MI6 को भी दी दुश्मन की श्रेणी

Iran Declares British Forces Terrorist Organizations
विदेश

ईरान से फिर टकराव की आहट! यायर गोलान का दावा- नेतन्याहू इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा

Golan warns Iran
विदेश

Antarctica Glacier Melting: अंटार्कटिका में बर्फ के बीच उभरी विशाल खोपड़ी! NASA की तस्वीरों ने खोली ग्लेशियरों की बदलती कहानी

NASA Antarctic Skull Island, Antarctica Glacier Melting
विदेश

नेपाल में 20 दिन तक चट्टान और उफनती नदी के बीच फंसा रहा डॉग, दो नाविकों ने जान जोखिम में डालकर किया रेस्क्यू

Nepal Dog Rescue
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.