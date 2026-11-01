गाजा पर इजराइली सेना का कहर: अल-मवासी और गाजा सिटी में ड्रोन हमलों से 8 फिलिस्तीनियों की मौत

Israel Gaza News: इजरायल द्वारा गाजा में किए गए ड्रोन स्ट्राइक में कम से कम 8 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। यह हमले दो अलग-अलग जगह पर किए गए। यह हमले दक्षिमी गाजा और उत्तरी गाजा में किए गए। दक्षिणी गाजा में 5 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा ने अपने मेडिल सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार की सुबह से ही पूरे युद्धग्रस्त इलाके में इजरायली सेना ने हमले कर दिए थे।