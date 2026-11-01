IRGC की खुली चेतावनी: ‘नया अध्याय’ शुरू, ईरान बढ़ाएगा हमलों का दायरा, अमेरिका-इजराइल को सीधी धमकी

ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि, यदि अमेरिका या इजराइल ने कोई नया सैन्य हमला किया, तो इस युद्ध का दायरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक व्यापक और बहु-स्तरीय (multi-layered) युद्ध में बदल जाएगा। ऐसे हालात में हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक और व्यापक होगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन देशों ने नहीं की होगी। IRGC ने दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए नए भौगोलिक क्षेत्रों और रणनीतिक ठिकानों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।