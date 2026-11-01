280 विश्वविद्यालय, लाखों छात्र और फिर भी बदहाल उच्च शिक्षा, पाकिस्तान में क्या है संकट की वजह?



रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के नाम पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत दुनिया के सबसे बड़े फुलब्राइट स्कॉलरशिप कार्यक्रमों में से एक शुरू किया गया। इन पहलों से उम्मीद थी कि पाकिस्तान में उच्च शिक्षा और शोध को नई दिशा मिलेगी। हालांकि, दशकों बाद भी ये प्रयास अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों का तेजी से हुआ विस्तार अब खुद उनके लिए आर्थिक बोझ बन गया है।