केशम आइलैंड के पास ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव बरकरार है। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम आइलैंड (Qeshm Island) पर सीमित हमले किए थे। मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार और गुरुवार को अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अगले कदम पर चर्चा की। इसी बीच आज ईरानी को अमेरिका के खिलाफ कामयाबी मिली है।