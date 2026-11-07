PoK के नागरिकों पर ड्रोन से बम गिरा रही है पाकिस्तानी सेना? JAAC ने दिखाए सबूत, सड़कों पर उतरी जनता

POK में प्रदर्शन (सांकेतिक तस्वीर/ ANI)
PoK Protest: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट और आसपास के इलाकों में महंगाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने धरना दे रहे निहत्थे नागरिकों पर सीधे गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना पर आंदोलन को को कुचलने के लिए युद्ध स्तर के हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा है।
प्रदर्शनकारी बिजली की बढ़ती दरों, गेहूं पर सब्सिडी में कटौती, भारी टैक्स और स्थानीय नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। अनुमान है कि इस इलाके में जारी अशांति के दौरान मरने वालों की कुल संख्या 200 से अधिक हो सकती है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कड़े कर्फ्यू की आड़ में सुरक्षा बलों ने धरना स्थल को खाली कराने के लिए कार्रवाई की और कई जगहों पर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। यह भी आरोप है कि सुरक्षा बलों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और ड्रोन का इस्तेमाल किया।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के नेता सरदार उमर नजीर ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की इस कथित बर्बरता के सबूत पेश किए हैं। उन्होंने ड्रोन हमलों के बाद धरना स्थलों और स्थानीय घरों के मलबे से बरामद किए गए विस्फोटकों और गोलों के टुकड़े दिखाते हुए दावा किया कि सेना ने शांतिपूर्ण भीड़ पर हमला किया।
शुक्रवार देर रात रावलकोट के उमर फारूक चौक से सामने आए वीडियो में हजारों लोगों को विरोध स्थल पर इकट्ठा देखा जा सकता है। कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सेना और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंदोलन मुजफ्फराबाद तक फैल गया है, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है।
इस विरोध-प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शनकारियों की 38 सूत्रीय मांगों को पूरा करने में विफल रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सुरक्षा बलों ने कठोर कदम उठाए। इस कार्रवाई ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है।
इलाके में कई लोगों के लापता होने की खबरों के बीच स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में सुरक्षा नाकेबंदी के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में दुकानें बंद हैं और लोगों की आवाजाही बाधित होने की खबर है।
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