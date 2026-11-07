PoK के नागरिकों पर ड्रोन से बम गिरा रही है पाकिस्तानी सेना? JAAC ने दिखाए सबूत, सड़कों पर उतरी जनता

PoK Protest: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट और आसपास के इलाकों में महंगाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने धरना दे रहे निहत्थे नागरिकों पर सीधे गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना पर आंदोलन को को कुचलने के लिए युद्ध स्तर के हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा है।