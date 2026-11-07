7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

500 दिन तक किडनैपर की कैद में रही 15 साल की लड़की, Among Us गेम से मांगी मदद, एक ऑनलाइन दोस्त ने बचाई जान

Among Us Game: अमेरिका में 500 दिनों से अगवा 15 साल की किशोरी ने Among Us गेम के जरिए दूसरे बच्चे को अपने अपहरण की जानकारी दी। FBI की मदद से उसे ओरेगन में किडनैपर के घर से सुरक्षित बचाया गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Updated: 7 Nov 2026, 10:36 AM IST

Among Us Game

18 महीने से अगवा किशोरी ने Among Us गेम के जरिए बचाई अपनी जान (फोटो सोर्स-@CultureCrave)

Utah Missing Girl: अमेरिका में 18 महीने से लापता एक किशोरी की तलाश का अंत बेहद अनोखे तरीके से हुआ। 15 साल की काइली अरेलानो को एक शख्स ने करीब 500 दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा था। उसके पास न बाहर निकलने का रास्ता था और न ही किसी से संपर्क करने की आजादी। आखिरकार उसने ऑनलाइन गेम Among Us के जरिए दूसरे बच्चे को अपने अपहरण की जानकारी दी। बच्चे की मां ने FBI को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित बचा लिया।

ऑनलाइन गेम में दूसरे बच्चे से मांगी मदद

काइली अरेलानो अमेरिका के यूटा की रहने वाली हैं। मई 2025 में 39 वर्षीय एडम हंटर हार्मेल ने उनसे ऑनलाइन संपर्क किया था। उसने काइली को ओरेगन आने के लिए पैसे देने का प्रस्ताव दिया। 29 मई को हार्मेल उन्हें लेने यूटा के पेरी पहुंचा। काइली उसकी कार में बैठ गईं। इसके बाद आरोपी ने उनका मोबाइल फोन लोगान कैन्यन में नदी में फेंक दिया और उन्हें ओरेगन के हंटिंगटन स्थित अपने घर ले गया।

ट्रंप को जान से मारने की धमकी, व्हाइट हाउस के पास राइफल और पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ वेनेजुएला का नागरिक

ये भी पढ़ें
Trump assassination threat

बेसमेंट में बंद रखता था आरोपी, करता था मारपीट

न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, हार्मेल ने काइली को घर के बेसमेंट में बंद कर रखा था। वह उनके साथ मारपीट करता था और बाहर जाने नहीं देता था। आरोपी अपने तकिए के नीचे चाकू रखता था। उसने काइली को दीवार की तरफ मुंह करके सोने के लिए मजबूर कर रखा था, ताकि वह भाग न सकें। बाद में उसने काइली को एक ऐसा फोन दिया, जिसमें मोबाइल डेटा की सुविधा नहीं थी। वह सिर्फ वाई-फाई से इंटरनेट चला सकती थी।

Among Us गेम से खुला अपहरण का राज

इंटरनेट मिलने के बाद काइली ने Among Us गेम खेलना शुरू किया। यह एक मल्टीप्लेयर गेम है, जिसमें खिलाड़ी अंतरिक्ष यान को ठीक करने की कोशिश करते हैं और गुप्त गद्दारों की पहचान करते हैं। अक्टूबर के बीच में गेम खेलते हुए उनकी बातचीत एक दूसरे बच्चे से शुरू हुई। बाद में दोनों दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बात करने लगे। इसी दौरान काइली ने उसे बताया कि उन्हें हार्मेल ने अपने घर में बंधक बना रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि पुलिस ने उनकी तलाश बंद कर दी है।

दूसरे बच्चे की मां ने FBI को दी सूचना

काइली की बात सुनने के बाद दूसरे बच्चे की मां ने मामले को गंभीरता से लिया और FBI को इसकी जानकारी दी। इसके बाद 1 नवंबर को FBI ने काइली के साथ वीडियो कॉल की व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने अपने अपहरण और हार्मेल के साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया।

पुलिस ने घर पहुंचकर किशोरी को बचाया

जानकारी मिलने के बाद ओरेगन स्टेट पुलिस और संघीय एजेंसियों ने कार्रवाई की। 1 नवंबर को अधिकारियों ने हार्मेल के घर से काइली को सुरक्षित बाहर निकाला और मेडिकल जांच के लिए भेजा। वहीं, हार्मेल को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुईं, जो काइली के बयान के कुछ हिस्सों की पुष्टि करती थी।

FBI डायरेक्टर ने दी रेस्क्यू की जानकारी

FBI डायरेक्टर काश पटेल ने किशोरी को सुरक्षित बचाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ओरेगन की स्थानीय पुलिस ने FBI के साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस से मिली जानकारी के आधार पर डेढ़ साल से लापता नाबालिग को सुरक्षित बचाया। हार्मेल पर किशोरी का शोषण करने के इरादे से उसे एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने का आरोप लगाया गया है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.