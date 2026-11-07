500 दिन तक किडनैपर की कैद में रही 15 साल की लड़की, Among Us गेम से मांगी मदद, एक ऑनलाइन दोस्त ने बचाई जान

इंटरनेट मिलने के बाद काइली ने Among Us गेम खेलना शुरू किया। यह एक मल्टीप्लेयर गेम है, जिसमें खिलाड़ी अंतरिक्ष यान को ठीक करने की कोशिश करते हैं और गुप्त गद्दारों की पहचान करते हैं। अक्टूबर के बीच में गेम खेलते हुए उनकी बातचीत एक दूसरे बच्चे से शुरू हुई। बाद में दोनों दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बात करने लगे। इसी दौरान काइली ने उसे बताया कि उन्हें हार्मेल ने अपने घर में बंधक बना रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि पुलिस ने उनकी तलाश बंद कर दी है।