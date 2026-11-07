ईरान ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत! जमीन के नीचे बना रखे हैं मिसाइल ठिकाने, IRGC ने खोले बड़े राज

ईरान ने दुनिया को दिखाई अपनी सैन्य ताकत, Photo- ani
Underground Missile Base: तेहरान के सरचेश्मेह कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में शनिवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) एयरोस्पेस फोर्स ने अपना विशेष स्मृति सप्ताह मनाया। इस दौरान उन्होंने देश की तकनीकी उपलब्धियों, क्षेत्रीय रक्षा क्षमताओं और सैन्य आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।
IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेब्बी ने अतीत के क्षेत्रीय संघर्षों से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा, "एयरोस्पेस सप्ताह, एयरोस्पेस फोर्स के शहीदों, पूर्व सैनिकों, कमांडरों और उनके परिवारों को सम्मानित करने का एक बेहतरीन अवसर है। साथ ही, यह IRGC एयरोस्पेस फोर्स की प्रमुख उपलब्धियों और उनके प्रदर्शन को उजागर करने का भी मौका है।" पत्रकारों से बात करते हुए, प्रवक्ता ने बताया कि देश ने अपनी तकनीकी क्षमताओं और भौगोलिक फायदों का इस्तेमाल करते हुए जमीन के नीचे (भूमिगत) मिसाइल सुविधाएं तैयार की हैं।
जनरल मोहेब्बी ने बताया कि अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए संघर्षों के दौरान, वायु रक्षा इकाइयों ने दुश्मन के 260 विमानों को मार गिराया।
उन्होंने कहा, "दुश्मन की बमबारी के बीच भी हमने मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन जारी रखा और अपनी उत्पादन सुविधाओं को जमीन के ऊपर से हटाकर जमीन के नीचे (भूमिगत) स्थानांतरित कर दिया।" उन्होंने आगे कहा, "IRGC एयरोस्पेस सप्ताह के दौरान विशेष उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें आम लोग करीब से देख सकेंगे।"
अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले दो हफ्तों में उन्हें सात ऐसे टोही विमान (reconnaissance aircraft) मिले हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित (बिना क्षतिग्रस्त हुए) हैं।
प्रवक्ता ने आगे कहा, "पिछले एक-दो हफ्तों में, हमने दुश्मन के सात MQM-170 टोही ड्रोन को बिना किसी नुकसान के नीचे गिराया है। यह दुश्मन पर हमारी तकनीकी श्रेष्ठता का ही प्रमाण है।" "अगर कोई और युद्ध छिड़ता है, तो दुनिया IRGC एयरोस्पेस फोर्स की नई क्षमताओं को देखेगी, और हमारे दुश्मन हमारी ताकत और शक्ति को देखकर हैरान रह जाएंगे।"
संस्थागत प्रगति के बारे में बताते हुए, वरिष्ठ अधिकारी ने विकास के तीन मुख्य आधारों का जिक्र किया। इसकी शुरुआत एयरोस्पेस क्षेत्र में स्वदेशी वैज्ञानिक विशेषज्ञता विकसित करने से होती है—एक ऐसा पहलू जिसे 'मेहर न्यूज़ एजेंसी' की रिपोर्टों में भी रेखांकित किया गया है। उन्होंने आगे कहा, "IRGC एयरोस्पेस फोर्स की पहली रणनीतिक उपलब्धि एयरोस्पेस उद्योग के भीतर स्वदेशी ज्ञान का सृजन करना और वैश्विक ज्ञान को स्थानीय स्तर पर अपनाना है।"
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