ईरान ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत! जमीन के नीचे बना रखे हैं मिसाइल ठिकाने, IRGC ने खोले बड़े राज

जनरल मोहेब्बी ने बताया कि अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए संघर्षों के दौरान, वायु रक्षा इकाइयों ने दुश्मन के 260 विमानों को मार गिराया।

उन्होंने कहा, "दुश्मन की बमबारी के बीच भी हमने मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन जारी रखा और अपनी उत्पादन सुविधाओं को जमीन के ऊपर से हटाकर जमीन के नीचे (भूमिगत) स्थानांतरित कर दिया।" उन्होंने आगे कहा, "IRGC एयरोस्पेस सप्ताह के दौरान विशेष उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें आम लोग करीब से देख सकेंगे।"

अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले दो हफ्तों में उन्हें सात ऐसे टोही विमान (reconnaissance aircraft) मिले हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित (बिना क्षतिग्रस्त हुए) हैं।