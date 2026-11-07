अमेरिका-यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस ने उतारी बड़ी टीम, पुतिन के करीबी मेदिंस्की और सैन्य खुफिया प्रमुख भी होंगे शामिल

क्रेमलिन ने शनिवार को पुष्टि की कि अगले सप्ताह अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली बातचीत में कई वरिष्ठ राजनयिक और सैन्य अधिकारी हिस्सा लेंगे। यह बैठक यूक्रेन युद्ध के समाधान की दिशा में एक और अहम कोशिश मानी जा रही है।