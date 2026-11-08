ईरान के केशम द्वीप के पास दो बड़े धमाके, ईरान बोला- माइंस से टकराए दो तेल टैंकर हुए तबाह

शनिवार को जारी CENTCOM ने बताया कि एक अमेरिकी सैन्य विमान ने सेंट किट्स के झंडे वाले जहाज M/V हुदा के पिछले हिस्से को सटीक निशाने वाले हथियारों से निशाना बनाया, ताकि वह चलने लायक न रहे। सेंटकॉम ने यह भी बताया कि व्यापारिक जहाज के असैन्य चालक दल को सीधे निर्देश दिए गए कि जान का नुकसान टालने के लिए वे निशाना बनाए जाने वाले हिस्सों को खाली कर दें।