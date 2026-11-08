नेतन्याहू को बड़ा झटका: आइसेनकोट को सरकार बनाने का न्योता, “राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार” का आह्वान

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रहे आइसेनकोट के पास संभावित गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करने और सरकार बनाने के लिए जरूरी संसदीय समर्थन जुटाने के लिए छह सप्ताह तक का समय होगा। उन्होंने प्रस्तावित आपातकालीन प्रशासन के लिए चार-स्तंभीय रूपरेखा तैयार की है। इसमें इज़राइल को एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में मान्यता देना, स्वतंत्रता की घोषणा को बनाए रखना, सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय और सैन्य सेवा अनिवार्य करना, तथा हमास के सैन्य और राजनीतिक विंग को खत्म करना शामिल है।