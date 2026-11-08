हिजबुल्लाह पर यमन का वार: विदेश मंत्री अल-जोबा बोलीं- आतंकी नेटवर्क पर मिलकर कसें लगाम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, यमन की विदेश मंत्री अफराह अल-ज़ोबा ने यमन की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति लेबनान के आधिकारिक रुख का स्वागत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान समर्थित लेबनानी समूह द्वारा हूथी लड़ाकों को दी जा रही लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सहायता को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है।