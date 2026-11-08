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हिजबुल्लाह पर यमन का वार: विदेश मंत्री अल-जोबा बोलीं- आतंकी नेटवर्क पर मिलकर कसें लगाम

यमन की विदेश मंत्री अफराह अल-ज़ोबा ने लेबनान से हूथियों को हिजबुल्लाह की सैन्य मदद रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। दोनों देशों से संयुक्त कार्रवाई की मांग।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 8 Nov 2026, 9:16 AM IST

Yemen urges Lebanon

हूतियों को हिजबुल्लाह की मदद पर यमन का लेबनान से सख्त आग्रह, Photo- ANI

Yemen Lebanon Hezbollah: यमन ने लेबनान सरकार से आह्वान किया है कि वह हिजबुल्लाह द्वारा हूथी मिलिशिया को दी जा रही सैन्य सहायता को रोकने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए। साथ ही, यमन ने अपने क्षेत्र और हथियारों पर लेबनान के संप्रभु अधिकार का पुरजोर समर्थन किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, यमन की विदेश मंत्री अफराह अल-ज़ोबा ने यमन की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति लेबनान के आधिकारिक रुख का स्वागत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान समर्थित लेबनानी समूह द्वारा हूथी लड़ाकों को दी जा रही लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सहायता को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है।

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