अमरीका में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ीं, मिडटर्म में हार के बाद डेमोक्रेट्स खोलेंगे मोर्चा; महाभियोग से लेकर जांच तक की तैयारी

डेमोक्रेट्स की प्राथमिकता सूची में ट्रंप परिवार के कारोबारी सौदे और वे कंपनियां हैं, जिन्हें प्रशासन से ठेके या वित्तीय लाभ मिले हैं। जांच का दायरा कॉरपोरेट हितों, क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़े समझौतों और जेफ्री एपस्टीन से संबंधित फाइलों तक जा सकता है। एलन मस्क और सरकारी ठेकेदारों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। फिलहाल, डेमोक्रेट्स ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी ला सकते हैं। हालांकि, इसको पास कराने के लिए बहुमत की कमी है। कई नेताओं ने अमरीकी मीडिया से बातचीत में महाभियोग के प्रस्ताव से इनकार नहीं किया है। उधर, ट्रंप के खिलाफ जांच की फाइल को अटकाने वाले न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस्तीफा दे दिया है।