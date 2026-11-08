अमेरिका को ईरान की दोटूक! बोला- हमला किया तो इतनी कीमत चुकानी होगी कि दोबारा हिम्मत नहीं करेगा दुश्मन

ईरान की यह नई चेतावनी तब आई है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक नए 'टास्क फोर्स' के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ईरान द्वारा ज़मीनी रास्तों के ज़रिए अत्याधुनिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाली तकनीकों और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की कथित ढुलाई को रोकना है। वाशिंगटन, तेहरान के सैन्य आपूर्ति नेटवर्क पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सेंटकॉम (CENTCOM) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 'टास्क फोर्स आयरन गेट' नाम की इस टास्क फोर्स को शनिवार को सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के निर्देशन में गठित किया गया। इस टीम में लगभग 20 नागरिक और सैन्य कर्मी शामिल होंगे, जो फ्लोरिडा के टाम्पा से काम करेंगे।