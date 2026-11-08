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अमेरिका को ईरान की दोटूक! बोला- हमला किया तो इतनी कीमत चुकानी होगी कि दोबारा हिम्मत नहीं करेगा दुश्मन

ईरान के उत्तरी बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल मोहसेन रज्जाकी ने अमेरिकी बलों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आक्रामकता की कीमत इतनी बढ़ानी होगी कि दुश्मन दोबारा हमला न करे।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 8 Nov 2026, 12:47 PM IST

Iran warns America

ईरान के उत्तरी बेड़े के कमांडर रज्जाकी ने अमेरिका को दी चेतावनी, Photo- ChatGpt

Iran Navy Warning US: ईरान के उत्तरी बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल मोहसेन रज्जाकी ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेनाओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों के बीच समन्वय अपने उच्चतम स्तर पर है, और नौसैनिक इकाइयां समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए चौबीसों घंटे तैयार हैं।

उत्तरी तटीय शहर अस्टारा में एक समारोह के दौरान बोलते हुए, रज्जाकी ने कहा कि मानव संसाधन नौसेना की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उन्होंने बताया कि नौसेना बल - जिसमें मिसाइल और ड्रोन इकाइयों के साथ-साथ कमांडो भी शामिल हैं - देश के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं। IRNA समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा, "ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामकता की कीमत इतनी बढ़ा दी जानी चाहिए कि दुश्मन दोबारा देश पर हमला करने की हिम्मत न करे।"

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हमलावर को कीमत चुकाने पर करेंगे मजबूर

उन्होंने आगे कहा कि सशस्त्र बलों की रणनीति केवल शत्रुता को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमलावर को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। रज्जाकी ने ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक क्षमताओं, इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और यहां के लोगों के दृढ़ संकल्प को देश की 'डिटेरेंस' (हमले को रोकने की क्षमता) का मुख्य आधार बताया।

उनके ये बयान ईरानी अधिकारियों और कमांडरों द्वारा दिए गए उन बयानों की श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का संकेत देते हैं। इससे पहले, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेज़ाई ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा: "युद्ध शुरू करो, और तुम्हें एक विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा।"

नई टास्क फोर्स का गठन

ईरान की यह नई चेतावनी तब आई है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक नए 'टास्क फोर्स' के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ईरान द्वारा ज़मीनी रास्तों के ज़रिए अत्याधुनिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाली तकनीकों और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की कथित ढुलाई को रोकना है। वाशिंगटन, तेहरान के सैन्य आपूर्ति नेटवर्क पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सेंटकॉम (CENTCOM) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 'टास्क फोर्स आयरन गेट' नाम की इस टास्क फोर्स को शनिवार को सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के निर्देशन में गठित किया गया। इस टीम में लगभग 20 नागरिक और सैन्य कर्मी शामिल होंगे, जो फ्लोरिडा के टाम्पा से काम करेंगे।

यह नई टास्क फोर्स अन्य अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि ईरान की ज़मीनी सीमाओं और कैस्पियन सागर के रास्ते उन्नत हथियार प्रणालियों, दोहरे उपयोग वाली तकनीकों, प्रतिबंधित सामग्रियों और अवैध राजस्व स्रोतों की आवाजाही को रोका जा सके।

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