इजराइल के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान आज, 10 नवंबर को नेसेट सदस्य लेंगे शपथ, नेतन्याहू की विदाई की तैयारी

Israel coalition
Israel Government Formation: इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग रविवार को 'यशार' पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट को अगली सरकार बनाने का जनादेश आधिकारिक तौर पर सौंपेंगे। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, 'चेंज ब्लॉक' (Change Bloc) के नेता मंगलवार को नए सांसदों के शपथ ग्रहण से पहले, 'नेसेट' (इजरायली संसद) के नए स्पीकर के नाम पर एक समझौते की घोषणा करने वाले हैं।
'हारारेत्ज़' (Haaretz) की रिपोर्ट के अनुसार, अरब पार्टी 'राआम' (Ra’am) आइसेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेगी। 'हारारेत्ज़' ने इस बात की पुष्टि के लिए, 8 सांसदों वाली इस अरब पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य (जिनका नाम नहीं बताया गया है) का हवाला दिया है। 'नेसेट' में मौजूद दूसरी अरब पार्टी, 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List), आइसेनकोट के पक्ष में वोट नहीं देगी, लेकिन वह 'चेंज ब्लॉक' को गिराने की कोशिश भी नहीं करेगी; इसके सदस्य संभवतः वोटिंग से दूर रहेंगे।
इससे पहले, हर्ज़ोग के साथ अपनी मुलाकात के बाद, आइसेनकोट ने पोस्ट किया, "अब एक 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' बनाने का समय आ गया है। हम इस जिम्मेदारी के काबिल साबित हों, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा।" 'चेंज ब्लॉक' में उनके सहयोगी यायर गोलान ने भी भरोसा दिलाया कि यह ब्लॉक नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री पर चुनावों की वैधता को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।
गोलान ने कहा, "नेतन्याहू समझ गए हैं कि इस बार उनका पत्ता कट चुका है। वे देख रहे हैं कि एक 'बदलाव लाने वाली सरकार' (change government) आकार ले रही है, और वे डरे हुए हैं। सालों तक लोगों को भड़काने, बांटने, एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और 'चेंज ब्लॉक' की वैधता पर सवाल उठाने के बाद, उन्हें अचानक 'एकता' याद आ रही है। यह राजनीतिक घबराहट है। यह उस व्यक्ति की खुद को बचाने की कोशिश है, जो समझ चुका है कि उसका शासन खत्म होने वाला है। हम उन्हें इस मौके को भी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमास के शासन को खत्म करेगी, इजरायली नागरिकों की सुरक्षा बहाल करेगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी, देश के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा की जांच कराएगी और नेतन्याहू द्वारा बर्बाद की गई हर चीज को फिर से ठीक करने का काम शुरू करेगी।
इजरायल को नेतृत्व और जिम्मेदारी की जरूरत है, एक ऐसी सरकार की जो वास्तव में बदलाव लाए।" संसदीय चुनावों के दौरान मध्यमार्गी 'यशार' गुट का नेतृत्व करने वाले सेवानिवृत्त सैन्य प्रमुख आइसेनकोट के पास अब संभावित सहयोगियों के साथ बातचीत करने और एक ऐसा बहुमत जुटाने के लिए छह सप्ताह तक का समय होगा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में नेतन्याहू की जगह ले सके।
गादी आइसेनकोट के समर्थन (67 सीटें) में शामिल हैं: यहूदी-नेतृत्व वाला विपक्षी गुट - 48 सीटें (यशार, टुगेदर, द डेमोक्रेट्स, यिसराएल बेतेनु); राम (Ra'am) पार्टी - 8 सीटें; और जॉइंट लिस्ट - 11 सीटें। बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन (46 सीटें) उनके दक्षिणपंथी गुट की कुल 53 सीटों से कम हो गए हैं, क्योंकि UTJ ने मतदान से दूर रहकर अपना समर्थन वापस ले लिया है (7 सीटें)।
बड़ी खबरेंView All
विदेश