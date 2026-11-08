इजराइल के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान आज, 10 नवंबर को नेसेट सदस्य लेंगे शपथ, नेतन्याहू की विदाई की तैयारी

गोलान ने कहा, "नेतन्याहू समझ गए हैं कि इस बार उनका पत्ता कट चुका है। वे देख रहे हैं कि एक 'बदलाव लाने वाली सरकार' (change government) आकार ले रही है, और वे डरे हुए हैं। सालों तक लोगों को भड़काने, बांटने, एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और 'चेंज ब्लॉक' की वैधता पर सवाल उठाने के बाद, उन्हें अचानक 'एकता' याद आ रही है। यह राजनीतिक घबराहट है। यह उस व्यक्ति की खुद को बचाने की कोशिश है, जो समझ चुका है कि उसका शासन खत्म होने वाला है। हम उन्हें इस मौके को भी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमास के शासन को खत्म करेगी, इजरायली नागरिकों की सुरक्षा बहाल करेगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी, देश के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा की जांच कराएगी और नेतन्याहू द्वारा बर्बाद की गई हर चीज को फिर से ठीक करने का काम शुरू करेगी।