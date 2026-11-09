ईरान ने ट्रंप को दी सीधी चेतावनी, रुबियो ने कहा- कोई बड़ी सफलता नहीं मिली

Trump-Iran Diplomacy: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान का रवैया अस्वीकार्य और अनुचित है। रविवार को फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए रुबियो ने कहा कि कई देश वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं।