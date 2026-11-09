अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे कतर के पीएम अल थानी, जेडी वेंस भी रहेंगे मौजूद, क्या निकलेगा ईरान तनाव का हल?

28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिका-इजरायल ने संयुक्त हमला किया था। इसके बाद ईरान ने भी क्षेत्रीय स्तर पर गल्फ देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सीजफायर ऐलान के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बरकरार रही। पश्चिम एशिया संकट से पूरी दुनिया के ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हित प्रभावित हुए हैं। फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल एवं गैस आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो रहा है। इससे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है।