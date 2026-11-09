9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे कतर के पीएम अल थानी, जेडी वेंस भी रहेंगे मौजूद, क्या निकलेगा ईरान तनाव का हल?

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में कतर के पीएम से मिलेंगे। बंद कमरे की इस बैठक में ईरान से बातचीत पर चर्चा होगी, वेंस भी शामिल रहेंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Updated: 9 Nov 2026, 9:31 AM IST

Donald Trump news

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो-- ANI)

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयास जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे।

बंद कमरे में कतर के पीएम से मिलेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के मुताबिक, यह बैठक बंद कमरे में होगी। इस मुलाकात को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वह दोनों देशों के बीच प्रस्तावों के आदान-प्रदान और मतभेद दूर करने की कोशिशों में जुटा है। इसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम और युद्ध समाप्त करने की शर्तें प्रमुख मुद्दे हैं।

ईरान ने ट्रंप को दी सीधी चेतावनी, रुबियो ने कहा- कोई बड़ी सफलता नहीं मिली

ये भी पढ़ें
Marco Rubio India visit

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे

रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि "ईरान के साथ बातचीत में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है" और निकट भविष्य में किसी बड़े समझौते के संकेत नहीं हैं।

जब तक बातचीत की संभावना बनी है, तब तक हमले की संभावना कम

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जब तक बातचीत में प्रगति की संभावना बनी हुई है, तब तक ईरान पर नए हमले करने का आदेश देने की संभावना बेहद कम है। कतर लंबे समय से पश्चिम एशिया के कई विवादों में मध्यस्थता करता रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में व्हाइट हाउस में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिहाज से अहम है।

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल ने किया था ईरान पर हमला

28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिका-इजरायल ने संयुक्त हमला किया था। इसके बाद ईरान ने भी क्षेत्रीय स्तर पर गल्फ देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सीजफायर ऐलान के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बरकरार रही। पश्चिम एशिया संकट से पूरी दुनिया के ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हित प्रभावित हुए हैं। फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल एवं गैस आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो रहा है। इससे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.