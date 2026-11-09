स्वर्ग का टिकट भी मंजूर नहीं? ट्रंप ने ‘60 मिनट्स’ में कहा- दुश्मनों को कभी माफ नहीं करूंगा

डोनाल्ड ट्रंप (File Photo/ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह जेम्स कोमी और नैन्सी पेलोसी जैसे अपने राजनीतिक विरोधियों को माफ नहीं कर सकते, भले ही ऐसा करना स्वर्ग में जाने की शर्त ही क्यों न हो। रविवार रात प्रसारित CBS न्यूज़ के '60 मिनट्स' कार्यक्रम में रॉस डौथैट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या वह जेम्स कोमी या नैन्सी पेलोसी जैसे दुश्मनों को माफ कर सकते हैं, यहां तक कि तब भी जब वह अपनी मौत के करीब हों।
उन्होंने कहा, "मैं अपने देश से लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा प्यार करता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह कोई आसान सवाल है। मेरी नज़र में वे बेहद बेईमान लोग हैं। हमारे देश के लिए बहुत बुरे हैं। इसका जवाब है - नहीं। मैं ईश्वर के सामने पूरी तरह ईमानदार रहना चाहता हूँ। नहीं, वे बहुत बुरे लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। मैं 'नफ़रत' शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं सच में अपने कुछ दुश्मनों से नफरत करता हूं। शायद मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने कुछ दुश्मनों से नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।"
जब उनसे पूछा गया कि उनके मरने के बाद क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा, 'मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए सिद्धांत के अनुसार, मुझे स्वर्ग जाना चाहिए।'
CBS न्यूज के अनुसार, पिछले एक दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई विरोधियों की कड़ी आलोचना की है। इनमें से कुछ को उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान कानूनी जांच का भी सामना करना पड़ा है। जिन प्रमुख हस्तियों पर संघीय आरोप (federal indictments) लगे हैं, उनमें FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी, न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन शामिल हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और रूस के बीच संबंधों को लेकर ब्यूरो की शुरुआती जांच का नेतृत्व जेम्स कोमी ने किया था - उन्हें न्याय विभाग (Department of Justice) की ओर से 12 महीने के भीतर दो बार आरोपों का सामना करना पड़ा; ये मामले सितंबर 2025 और इस साल अप्रैल में सामने आए। हालांकि पहली कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था, लेकिन दूसरा मामला - जो एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है - अभी भी चल रहा है।
इसी तरह, न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स से जुड़ी कानूनी कार्रवाइयों में - जिनके कार्यालय ने 2022 में ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ सिविल धोखाधड़ी के फैसले हासिल किए थे - संघीय बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय संस्थानों को गलत बयान देने के आरोप शामिल थे।
इस बीच, जॉन बोल्टन - जिन्हें ईरान युद्ध के मामले में एक कट्टर समर्थक (hawk) माना जाता है और जिन्होंने राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान काम किया था - एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा सफलतापूर्वक चला है। उन्होंने गोपनीय सामग्री अपने पास रखने के मामले में जून में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, और अगले महीने उन्हें सजा सुनाई जानी है।
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