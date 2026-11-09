स्वर्ग का टिकट भी मंजूर नहीं? ट्रंप ने ‘60 मिनट्स’ में कहा- दुश्मनों को कभी माफ नहीं करूंगा

उन्होंने कहा, "मैं अपने देश से लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा प्यार करता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह कोई आसान सवाल है। मेरी नज़र में वे बेहद बेईमान लोग हैं। हमारे देश के लिए बहुत बुरे हैं। इसका जवाब है - नहीं। मैं ईश्वर के सामने पूरी तरह ईमानदार रहना चाहता हूँ। नहीं, वे बहुत बुरे लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। मैं 'नफ़रत' शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं सच में अपने कुछ दुश्मनों से नफरत करता हूं। शायद मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने कुछ दुश्मनों से नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।"

जब उनसे पूछा गया कि उनके मरने के बाद क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा, 'मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए सिद्धांत के अनुसार, मुझे स्वर्ग जाना चाहिए।'