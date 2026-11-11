11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सोनिया गांधी पर सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना, बोले- प्रधानमंत्री पद छोड़ा लेकिन बन गईं ‘सुपर पीएम’

सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि खरगे कर्नाटक से आते हैं, जहां कन्नड़ भाषा में त्योहार के लिए 'उत्सव' या 'हब्बा' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दिवाली के लिए 'ईद' शब्द कहां से आ गया? इससे पता चलता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति का किस हद तक अपमान किया जा सकता है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Updated: 11 Nov 2026, 1:21 PM IST

Sudhanshu Trivedi

Sudhanshu Trivedi (Photo-ANI)

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तब राजनीति नए निचले स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है। खरगे ने दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताया, जो हैरान करने वाला है।

सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि खरगे कर्नाटक से आते हैं, जहां कन्नड़ भाषा में त्योहार के लिए 'उत्सव' या 'हब्बा' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दिवाली के लिए 'ईद' शब्द कहां से आ गया? इससे पता चलता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति का किस हद तक अपमान किया जा सकता है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस का व्यवहार इसी मानसिकता को दर्शाता है।

भगवान राम पर कीर्ति आज़ाद की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, बताया वोट बैंक की राजनीति

ये भी पढ़ें
Kirti Azad and Pradeep Bhandari

कांग्रेस की मानसिकता भारत और हिंदू विरोधी

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान पार्टी की सुनियोजित भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता का जीता-जागता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह के बयानों के जरिए भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अपमान कर रही है।

'प्रधानमंत्री पद छोड़ा लेकिन बन गईं 'सुपर पीएम'

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद वह 'सुपर पीएम' बन गईं। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता, जहां कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की अध्यक्ष बनी थीं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। यह सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये सभी तथ्य देश की जनता के सामने हैं। हर कोई जानता है कि उस शासनकाल में 'सुपर पीएम' और 'सुपर कैबिनेट' कौन थे।

अयोध्या में सपा के शक्ति प्रदर्शन पर भी साधा निशाना

भाजपा सांसद ने समाजवादी पार्टी के 12 दिसंबर को अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन करने के ऐलान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा और भारतीय समाज की एकता का होगा। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि सपा के नेता वहां जाने के लिए मजबूर हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की एकता की ताकत अब दिखाई देने लगी है।

अगले चुनाव तक ये नेता जय श्रीराम बोलेंगे

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यदि भारतीय समाज चुनाव में और अधिक एकजुटता दिखाता है तो ये 'चुनावी हिंदू', जो अब श्रीरामलला विराजमान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, अगले चुनाव तक खुद 'जय श्रीराम' का नारा लगाते नजर आएंगे।

सोनिया गांधी की किताब पर संजय झा का पलटवार- नीतीश ने बनाई INDIA गठबंधन की जमीन, फिर उन पर निजी हमला क्यों?

ये भी पढ़ें
MP Sanjay Kumar Jha
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.