सोनिया गांधी पर सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना, बोले- प्रधानमंत्री पद छोड़ा लेकिन बन गईं ‘सुपर पीएम’

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद वह 'सुपर पीएम' बन गईं। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता, जहां कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की अध्यक्ष बनी थीं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। यह सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये सभी तथ्य देश की जनता के सामने हैं। हर कोई जानता है कि उस शासनकाल में 'सुपर पीएम' और 'सुपर कैबिनेट' कौन थे।