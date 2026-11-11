भगवान राम पर कीर्ति आज़ाद की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, बताया वोट बैंक की राजनीति

टीएमसी (TMC) सांसद कीर्ति आज़ाद (Kirti Azad) ने एक विवाद खड़ा कर दिया। भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी कर आज़ाद चारों ओर से घिर गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इंटरव्यू में आज़ाद ने कहा, "क्या हमारे देश के 3,200 करोड़ देवी-देवताओं में भगवान राम ही एकमात्र देवता हैं? मैं अयोध्या राम मंदिर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता माता को त्याग दिया था। वो भी तब जब सीता माता ने अग्नि परीक्षा पास कर ली थी। भगवान राम ने माता सीता को अपने घर से निकाल दिया था। मैं राम मंदिर क्यों जाऊं? मैं माता सीता की जन्मभूमि से आता हूं। माता सीता मिथिला की बेटी थीं। माता सीता मेरी मां हैं। मिथिला के हर व्यक्ति के लिए माता सीता एक मां हैं। अग्नि परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें दो छोटे, मासूम बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की यह कैसी मर्यादा है? मैं बच्चों को क्या बताऊंगा?" अब इस मामले पर बीजेपी (BJP) ने आज़ाद पर पलटवार किया है।