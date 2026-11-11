तमिलनाडु में दो नाबालिगों की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार; पुलिस पर हमला करने पर एक आरोपी के पैर में मारी गोली

तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में दिवाली की रात दो नाबालिग लड़कों की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान केनी विंस, करणिशन, सरवनन, शिवनेशन, किरुबाकरण और हरिहरन के रूप में हुई है। पुलिस जब एक आरोपी शिवनेशन को हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कराने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की।